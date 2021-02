Das neue Haus im Stadtteil Bogenhausen wird seine Türen im September 2021 öffnen. Das zukünftige Drei-Sterne-Hotel entsteht derzeit komplett neu aus einem ehemaligen Bürogebäude in der Arabellastraße, das entkernt, saniert und wieder aufgebaut wurde.

Im September 2021 ist die Eröffnung des neuen Best Western Hotel Arabellapark München mit 220 Zimmern geplant. © CSMM - Architecture Matters Best Western eröffnet in Münch...

Fotos: CSMM - Architecture Matters



[…]