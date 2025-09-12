⚠ Javascript Fehler:
12. September 2025
Favoriten Ehemaliges Schocken-Kaufhaus
Neues B&B-Hotel in Zwickau eröffnet
Am Montag hat das B&B-Hotel im ehemaligen Schocken-Kaufhaus seine Türen für die ersten Gäste geöffnet. Im frisch renovierten Gebäude stehen künftig 87 Zimmer für Touristen und Geschäftskunden im Zentrum zur Verfügung.
[…]
