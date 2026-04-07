NeuerÃ¶ffnungen auf Europas Luxus-EinkaufsstraÃŸen nehmen zu

Der Luxus-Einzelhandelssektor in Europa trotzte auch 2025 den allgemeinen Branchenproblemen mit einem starken Anstieg der NeuerÃ¶ffnungen, einer zunehmenden Marktbeteiligung Ã¼ber die globalen Luxus-GrÃ¶ÃŸen hinaus und einem wachsenden Druck auf die knappen EinzelhandelsflÃ¤chen in den EinkaufsstraÃŸen. Das sind Ergebnisse des aktuellen â€žEuropean Luxury Retail Reportâ€œ von Cushman & Wakefield.

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2025 wurden insgesamt 96 neue LuxusgeschÃ¤fte in 20 Top-Lagen in 16 StÃ¤dten und 12 LÃ¤ndern erÃ¶ffnet, gleichbedeutend einem Plus von 13 Prozent gegenÃ¼ber 2024. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung physischer Standorte fÃ¼r Luxusmarken, die verstÃ¤rkt auf Flagship-Erlebnisse und langfristige PrÃ¤senz setzen.



â€žLuxusmarken betrachten ihre GeschÃ¤fte zunehmend als kulturelle Statements â€“ als physische Manifestation von IdentitÃ¤t, Handwerkskunst und Tradition. Marken investieren daher in grÃ¶ÃŸere, immersivere FlÃ¤chen und mehrstÃ¶ckige Konzepte, die das Markenuniversum erlebbar machenâ€œ, sagt Robert Travers, Head of EMEA Retail bei Cushman & Wakefield.



Mode-, LuxusgÃ¼ter- und Beauty-Segmente treiben Expansion voran

Das Segment Mode & Accessoires war 2025 erneut der stÃ¤rkste Wachstumstreiber: 48 neue Stores von 40 Marken entfielen auf diesen Bereich â€“ rund die HÃ¤lfte aller AktivitÃ¤ten.



Der Bereich Schmuck und Uhren bestÃ¤tigte seine mehrjÃ¤hrige StÃ¤rke mit 28 neuen Boutiquen, gestÃ¼tzt durch ein leichtes Umsatzwachstum von 0,5 Prozent. Dagegen verzeichneten Bekleidung, Schuhe und Accessoires leichte RÃ¼ckgÃ¤nge.



Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment Beauty & ParfÃ¼merie, vor allem in Paris, wo allein sechs ErÃ¶ffnungen im Spezialbereich â€žHaute Parfumerieâ€œ registriert wurden. Cushman & Wakefield erwartet, dass das Segment Beauty & ParfÃ¼merie in den kommenden Jahren weiter expandieren wird.



Marktbreite vergrÃ¶ÃŸert sich durch die Expansion von â€žHerausforderer-Markenâ€œ

Der Markt zeigt eine interessante Doppelbewegung: Konsolidierung an der Spitze und gleichzeitig zunehmende Diversifizierung. WÃ¤hrend Marken der groÃŸen Luxusgruppen LVMH, Kering und Richemont rund ein Drittel der NeuerÃ¶ffnungen ausmachten, entfielen 70 Prozent der ErÃ¶ffnungen auf 57 weitere Marken.



Damit wÃ¤chst die Zahl der â€žHerausfordererâ€œ, die neue Flagship-Formate entwickeln und sich in Top-Lagen positionieren. Ein Beispiel ist die schwedische Modemarke Toteme, die 2025 drei neue Stores in fÃ¼hrenden EinkaufsstraÃŸen erÃ¶ffnete.



Starke AngebotsengpÃ¤sse treiben Mietwachstum an

Trotz der starken Expansion herrscht in Europas erstklassigen LuxusstraÃŸen weiterhin ein erheblicher Angebotsengpass. Im Jahr 2025 verzeichneten acht der 20 untersuchten StraÃŸen eine Leerstandsquote von null Prozent gegenÃ¼ber sechs im Jahr 2024, wobei weitere sechs StraÃŸen eine VerfÃ¼gbarkeit von unter fÃ¼nf Prozent aufwiesen. Andreas Siebert, Head of Retail Investment Germany bei Cushman & Wakefield: â€žDie angespannte Lage hat Marken dazu veranlasst, bei der Sicherung von FlÃ¤chen kreativ zu werden, unter anderem durch die Ausweitung in obere Etagen und benachbarte Einheiten.â€œ



Dieser chronische Angebotsmangel treibt das Mietwachstum in Top-Lagen weiter an. Bis Ende 2025 lagen die Mieten in LuxusstraÃŸen sieben Prozent Ã¼ber dem Niveau von 2018, dem Jahr, das als Wendepunkt in der Ausrichtung der Konsumenten auf Onlineshopping gilt. Sie erreichten oder hielten in mehreren MÃ¤rkten RekordhÃ¶hen. Das Mietwachstum hat sich auch Ã¼ber den Luxussektor hinaus ausgeweitet: Im Jahr 2025 stiegen die Mieten in LuxusstraÃŸen um 3,5 Prozent, wÃ¤hrend Nicht-Luxus-EinkaufsstraÃŸen ein Wachstum von 3,3 Prozent verzeichneten. Dies spiegelt eine breitere Belebung der Nachfrage nach erstklassigen physischen Einzelhandelsstandorten wider.



Deutschland: Moderate ErÃ¶ffnungszahlen, aber starke Pipeline

In Deutschland verzeichneten die MÃ¼nchner MaximilianstraÃŸe und die DÃ¼sseldorfer KÃ¶nigsallee 2025 insgesamt drei NeuerÃ¶ffnungen â€“ ein RÃ¼ckgang gegenÃ¼ber acht im Vorjahr. Dennoch bleibt die AktivitÃ¤t hoch, insbesondere durch groÃŸvolumige Projektentwicklungen, die kÃ¼nftig zusÃ¤tzliche PremiumflÃ¤chen schaffen. An der KÃ¶nigsallee 20 erÃ¶ffnete Chanel einen neuen Flagship-Store, wÃ¤hrend Dior einen temporÃ¤ren Standort an der KÃ¶nigsallee 19 fÃ¼r die Dauer der Renovierung des Flagship-Stores KÃ¶nigsallee 30â€“32 erÃ¶ffnete. In MÃ¼nchen feierte Bulgari nach umfassender Modernisierung die WiedererÃ¶ffnung seiner dreistÃ¶ckigen Boutique in der MaximilianstraÃŸe 17.



Parallel entstehen entlang der KÃ¶nigsallee mehrere bedeutende Neubau- und Sanierungsprojekte, darunter: â€žLe Coeurâ€œ von Hines mit 47.000 mÂ² gemischt genutzte FlÃ¤che, bereits mit Marken wie Diptyque, Juwelier Hestermann und Label Kitchen vorvermietet, sowie das Trinkaus Karree der Momeni Gruppe mit 40.000 mÂ² GesamtflÃ¤che, davon 2.000 mÂ² Retail und 700 mÂ² Gastronomie.



Auch in MÃ¼nchen bewegt sich der Markt: Commerz Real plant die Sanierung der MaximilianstraÃŸe 12â€“14, um BÃ¼ro- und EinzelhandelsflÃ¤chen aufzuwerten. Trotz dieser Pipeline bleibt das Angebot knapp: Die Leerstandsquote lag 2025 bei 1,8 Prozent in der MaximilianstraÃŸe und 3,1 Prozent auf der KÃ¶nigsallee, wobei Letztere lediglich zwei vakante Einheiten umfasst. Die Mieten sind stabil, liegen aber weiterhin 8 - 14 Prozent unter dem Niveau von 2018.



â€žDie Entwicklung zeigt eindrucksvoll, wie robust und strategisch ausgerichtet der europÃ¤ische Luxuseinzelhandel ist. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten investieren Marken gezielt in ihre PrÃ¤senz an den besten Standorten â€“ und das bei historisch knappen FlÃ¤chen. FÃ¼r EigentÃ¼mer wie fÃ¼r Marken bleibt die LagequalitÃ¤t der entscheidende Faktor. Wir sehen 2026 einen Markt, der von struktureller Nachfrage, hoher WettbewerbsintensitÃ¤t und einem klaren Fokus auf das Kundenerlebnis geprÃ¤gt istâ€œ, so Andreas Siebert abschlieÃŸend.