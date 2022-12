Neueröffnungen am Wiener Flughafen

In der Ankunftshalle am Flughafen Wien erfolgen demnächst mehrere Neueröffnungen mit neuen Marken und Angeboten für Reisende und Abholer. Noch im Dezember 2022 eröffnet der internationale Magazin- und Reisebedarfsshop Relay in der Ankunftshalle. Bis zum Frühjahr 2023 folgen Billa Corso (460 m²), Burger King (230 m²) und Costa Coffee (80 m²).

.

„Gemeinsam mit unserem langjährigen Standortpartner Lagardére Travel Retail und Rewe Group erweitern wir bis zum Frühjahr 2023 unser Markenangebot in der Ankunftshalle für Reisende und Abholer: Mit Billa Corso, Burger King, Costa Coffee und Relay bieten wir vom österreichischen Premium-Supermarkt bis hin zu internationalen Top-Marken Shops und Restaurants für jeden Geschmack“ sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.



Alles, was man für die Reise braucht, findet man ab 7. Dezember im neueröffneten Relay Shop in der Ankunftshalle: Bücher, Zeitungen und Magazine aus aller Welt, Reisezubehör, frische Snacks und Getränke bietet der 133 m² große Store direkt im Ankunftsbereich des Flughafens. Betrieben wird der neue Shop von Lagardére Travel Retail, einem langjährigen Retail- und Gastronomiepartner des Flughafen Wien.



Der Betreiber startet in der Ankunftshalle darüber hinaus noch weitere Einkaufs- und Gastroangebote: Bis zum Frühjahr 2023 eröffnen Burger King und erstmals in Österreich auch das Coffeeshop-Konzept Costa Coffee neu in der Ankunftshalle auf der Fläche des bisherigen McDonald‘s-Standorts, der mit Jahresende schließt. Mit Anfang 2023 eröffnet außerdem eine moderne Billa Corso-Filiale, betrieben von der Rewe Group, auf der Fläche des derzeitigen Spar Gourmet, die dafür ab Anfang Dezember umgebaut wird. Insgesamt laden auf dem Flughafen Wien 43 Shops und 35 Restaurants zum Flanieren und Verweilen ein.