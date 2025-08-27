Neuer Zukauf stärkt Crossbays Präsenz in NRW

Crossbay hat eine 13.887 m² große, vollständig vermietete Logistikimmobilie in Kaarst bei Düsseldorf von einem Spezialfonds der Deka Immobilien Investment GmbH erworben. Das Objekt überzeugt durch seine Lage nahe Flughafen und Innenstadt sowie mit seinem langfristig gesicherten Cashflow. Perspektivisch sollen Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt werden.

.

Die Liegenschaft in der Siemensstraße 6 umfasst rund 11.927 m² Lagerfläche und 1.960 m² kürzlich modernisierte Bürofläche. Sie ist an ein führendes globales Logistikunternehmen vermietet. Das Objekt liegt strategisch nur 20 km vom Flughafen Düsseldorf und 15 km vom Stadtzentrum entfernt. Es bietet exzellente Anbindungen an die Autobahnen A57 und A52 sowie an die Metropolregion Rhein-Ruhr und die Niederlande. Der attraktive Einzugsbereich ermöglicht den Zugang zu 15,57 Millionen Menschen innerhalb von zwei Stunden Fahrzeit – in einer Region mit überdurchschnittlicher Kaufkraft.



Die im Jahr 2002 errichtete Immobilie ist mit „BREEAM Good“ zertifiziert und verfügt über eine Hallenhöhe von 8,8 Metern, zehn Laderampen und eine Bodenlast von 50 kN/m². Crossbay plant, zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit umzusetzen.



Der Erwerb steht im Einklang mit der Strategie von Crossbay II, gut gelegene, einzeln genutzte Logistikimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial und Nachhaltigkeitsansätzen europaweit zu bündeln. Seit 2021 investiert Crossbay in Deutschland und verwaltet derzeit über 180.000 m² Fläche. Im Vormonat realisierte das Unternehmen den größten Vermietungsabschluss des Jahres am Logistikmarkt Südberlins – mit 14.000 m² an den E-Commerce-Anbieter Sportstech [wir berichteten].



„Die Metropolregion Düsseldorf zählt zu den wirtschaftsstärksten und vielfältigsten Regionen Europas mit hoher Nachfrage nach gut angebundenen Logistikflächen. Diese Akquisition bietet stabile Erträge durch einen globalen Blue-Chip-Mieter sowie mittelfristig Potenzial zur weiteren Wertsteigerung durch aktives Asset Management und Nachhaltigkeitsinitiativen“, sagt Trung Nguyen, Vice President bei Crossbay.