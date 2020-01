Neuer Wework Deutschlandchef kommt von Deloitte Digital

Nikolay Kolev, bislang Geschäftsführer von Deloitte Digital, wird neuer Deutschland-Chef von Wework und folgt damit auf Wybo Wijnbergen, der zum Vice President aufsteigt. Er wird künftig die Umsetzung der globalen Strategien der Coworking-Plattform in der DACH-Region, den Niederlanden und Skandinavien vorantreiben. In seiner neuen Rolle berichtet Kolev an Martin Ott, der seit September 2019 das EMEA-Geschäft als Managing Director verantwortet. In Deutschland ist WeWork derzeit mit 15 Büros in den Städten Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München präsent.

