Neuer Verband für Bauen im Bestand

Auf Initiative der Greyfield Group wurde der Verband für Bauen im Bestand (BiB) e. V. gegründet. Die Gründungsmitglieder bündeln damit ihre Kompetenzen im Bereich „Bauen im Bestand“. Die Fokussierung bietet die Möglichkeit graue Emissionen zu vermeiden und vorhandene Substanz sinnvoll zu nutzen.

.

Der Verein hat zum Ziel, diesem Thema eine Stimme zu geben. Sie ist notwendig, um zielgerichtet und wegweisend die entscheidenden Fortschritte und Marktstandards für den Bestand zu gewährleisten, die für die Erreichung der Klimaziele und Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik notwendig und sinnvoll sind.



Zur 1. Vorsitzenden des BiB wurde Sarah Dungs, Geschäftsführerin der Greyfield Group, gewählt. „Die Herausforderungen sind vielfältig, und wir tragen mit unserem Handeln die Verantwortung für uns und die Zukunft. Wir müssen die Transformation hin zum Bestandsumbau akzeptieren und vorantreiben, um gemeinsam die Zukunft wertschöpfend gestalten zu können.“, so Dungs „Die Identität einer Stadt entsteht über Jahrhunderte. Wenn wir weitermachen wie bisher, verlieren wir nicht nur den Geist unserer Städte, sondern auch unseren Planeten! Der Bestand ist der große Hebel und Neubau ist Luxus – und so sollten wir auch damit umgehen, sparsam“, ergänzt die 2. Vorsitzende des BiB, Diana Anastasija Radke, Managing Partner, KVL Bauconsult GmbH.



Weitere Vorstandsmitglieder sind Nicola Halder-Haß, geschäftsführende Gesellschafterin, Bricks & Beyond GmbH (im BiB zuständig für den Aufgabenbereich Politik) sowie Annabelle von Reutern, Head of Business Development, Concular GmbH (BiB-Zuständigkeit: zirkuläres Bauen).



Der Verband stellt eine zentrale Plattform dar, um die notwendigen Wege für Bestandsimmobilien zu ebenen. Dazu zählt insbesondere auch der Weg zu neuen Marktstandards sowie zu angepassten Normen und Verordnungen. Der BiB bietet darüber hinaus die notwendige Unterstützung und den Wissenstransfer für den Bestand an. Durch die gezielte Weiter- und Ausbildung von Fachkräften blickt der Verein wertschöpfend und zuversichtlich in die Zukunft. Er vernetzt die unterschiedlichen Interessen und Kenntnisse der Branche und bietet eine frei zugängliche Anlaufstelle für alle Interessierten zur gemeinsamen Lösung der Herausforderungen im Bestand.



Zum fachlichen Diskurs relevanter Themen richtet der Vorstand Kompetenzgruppen aus dem Kreis der Mitglieder ein. Die Inhalte des Vereins werden u.a. in Publikationen, Präsentationen, Vorträgen, Veranstaltungen, Aktivitäten, Schulungen und mit Lobby- und Netzwerkarbeit vermittelt. Aufgrund einer öffentlichen CO2-Buchführung und der Veröffentlichung seiner CO2-Bilanz ist der Verein der Transparenz verpflichtet und soll Vorbild bei der Nachhaltigkeitsdarstellung auch im Verbandswesen sein.