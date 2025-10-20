Neuer Treffpunkt am Marktplatz: Stuttgart eröffnet Haus des Tourismus

Aus dem ehemaligen Modehaus Breitling wurde am 17. Oktober ein zukunftsweisender Treffpunkt für Tourismus, Stadtgesellschaft und Branche. Das Haus des Tourismus Stuttgart setzt mit moderner Architektur, zentraler Lage und regionaler Kulinarik ein klares Zeichen.

Im traditionsreichen Gebäude des ehemaligen Modehauses Breitling ist getreu dem Motto „Haus des Tourismus Stuttgart – Marktplatz der Erlebnisse“ ein moderner Ort der Begegnung und Inspiration entstanden. Die großzügige Tourist-Information im Erdgeschoss empfängt Gäste mit persönlicher Beratung, einer 180-Grad-LED-Wand und einem vielfältigen Angebot an Stadtführungen, Tickets, Souvenirs und regionalen Produkten. Das Restaurant knitz im Erdgeschoss lädt mit schwäbischer Küche zum Verweilen ein. Auch die begrünte Dachterrasse mit Blick über den Marktplatz ist öffentlich zugänglich und wird vom knitz bewirtet.



Drei flexibel nutzbare Tagungsräume im ersten Stock bieten optimale Bedingungen für Workshops und hybride Formate. In den oberen Etagen arbeiten die Stuttgart-Marketing GmbH, die Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH und die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg unter einem Dach – ein starkes Zeichen für eine vernetzte touristische Zukunft.



Das neue Haus des Tourismus wurde nach nachhaltigen Kriterien saniert und ausgebaut: Holz, Photovoltaik, Dach- und Fassadenbegrünung sowie eine durchgängig barrierefreie Gestaltung stehen für einen zukunftsorientierten und inklusiven Ansatz. Das Gebäude ist Teil des IBA’27-Netzes und wurde am Freitag, den 17. Oktober feierlich eröffnet.



„Mit dem neuen Haus des Tourismus haben wir alle Chancen, den Tourismus-Standort Stuttgart in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gezielt zu stärken. Das Haus des Tourismus soll zeigen, dass Stuttgart immer eine Reise wert ist. Es soll Stuttgart ein unverwechselbares Gesicht geben. Es soll Lust machen, Stuttgart zu entdecken – und zwar nicht nur die bekannten Attraktionen, sondern auch die verborgenen Perlen. Das Haus des Tourismus soll selbst zum Leuchtturm des Tourismus in unserer Landeshauptstadt werden“, sagte Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper, Landeshauptstadt Stuttgart.



„Der Tourismus ist eine starke Wirtschaftskraft für Baden-Württemberg – mit rund 26 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und 374.000 rechnerischen Vollzeitarbeitsplätzen. Das Haus des Tourismus wird zum Schaufenster, das Stadt, Region und Land unter einem Dach vereint. Wir sind stolz, als Land Partner im Herzen von Stuttgart zu sein, und danken der Stadt für ihr großes Engagement: Das Haus des Tourismus ist ein klares Statement für die Bedeutung unserer Branche“, erklärte Dr. Patrick Rapp MdL, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg.



„Die Stuttgart-Marketing GmbH möchte mit dem Haus des Tourismus einen Ort für alle schaffen: Stuttgarterinnen und Stuttgarter, Touristinnen und Touristen aus der Region und weit darüber hinaus. Dieser Offenheit sind wir mit einer Architektursprache gefolgt, die einerseits Bezüge zur kleinteiligen Randbebauung des Marktplatzes im Stil der 50er Jahre aufnimmt, andererseits durch große Verglasungen im Erdgeschoss den Blick auf den Platz freigibt und einen völlig neuen Außen-Innen-Bezug entwickelt. Mit der Transformation des früheren Modehauses Breitling wird damit ein wichtiger Impuls zur Rückeroberung des Marktplatzes als Ort der Begegnung und des städtischen Lebens gesetzt“, sagte Cem Arat, geschäftsführender Gesellschafter von asp-Architekten.