Neuer Tower: Porsche zieht an den Pragsattel

Jetzt ist es offiziell: Porsche und Porsche Design haben ihr neues Bauvorhaben in Stuttgart angekündigt. Direkt am Pragsattel, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im nördlichen Stadtgebiet, will der Sportwagenhersteller zusammen mit seinem Tochterunternehmen einen Porsche Design Tower samt neuem Porsche Zentrum errichten [wir berichteten]. Der Bauantrag wird am 21. Dezember eingereicht. Geplant ist, die Umsetzung noch im ersten Halbjahr 2019 zu beginnen. Für die Bauzeit des Porsche Zentrums veranschlagt das Unternehmen zweieinhalb Jahre, der Turm soll etwa ein Jahr später fertig gestellt werden.

