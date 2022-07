Neuer SWD-Geschäftsführer Klaus Feldhaus nimmt die Arbeit auf

Klaus Feldhaus

© SWD Düsseldorf, Fotograf Bernd Schaller

Der Architekt und Wohnungsbauexperte Klaus Feldhaus ist ab dem 01. Juli 2022 als neuer technischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung der SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG im Amt. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Wohnungswirtschaft.

In Düsseldorf will der 47 Jahre alte Fachmann für Wohnungsbau und Modernisierung die Schaffung neuen und die Ertüchtigung bestehenden bezahlbaren Wohnraums sozial verantwortlich mit den Anforderungen des Klimaschutzes in Einklang bringen. Die SWD will dabei für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen, einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Landeshauptstadt Düsseldorf leisten und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens vor dem Hintergrund stark gestiegener Baukosten im Blick behalten.



„Sozial verantwortlicher Wohnungsbau ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern eine echte Berufung. Für die SWD ist es wichtig, bezahlbaren neuen Wohnraum in Düsseldorf zu schaffen und gleichzeitig den umfangreichen Wohnungsbestand kontinuierlich zu modernisieren. Der Bestand sollte so ertüchtigt werden, dass er auch für die zukünftigen Jahrzehnte gesichert ist. Bei all diesen Maßnahmen will das Unternehmen auch seiner Verantwortung für den Klimaschutz gerecht werden und einen Beitrag für das Ziel der Klimaneutralität Düsseldorfs im Jahr 2035 leisten. Erneuerbare Energien wie Photovoltaik, Kraftwärmepumpen oder Geothermie werden daher auch bei SWD-Projekten in den kommenden Jahren eine größere Bedeutung erhalten. Ich freue mich darauf, diese spannenden Herausforderungen in einem gut aufgestellten Unternehmen mit dem SWD-Team und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung angehen zu können. Gemeinsam mit meiner Geschäftsführungskollegin Dr. Eva-Maria Illigen-Günther sowie den kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich sicherstellen, dass die soziale Verantwortung auch in Zukunft eine Leitlinie der SWD bleibt", so SWD-Geschäftsführer Klaus Feldhaus.



Der neue Geschäftsführer verfolgt das Ziel, dass sich die SWD als Wohnungsunternehmen weiterhin aktiv an der Entwicklung der Stadt beteiligt und sie für die Zukunft weiterdenkt. Dazu gehört ein echter Quartiersgedanke mit einem Mix aus Wohnen, Arbeiten, Einzelhandel und sozialen Einrichtungen. Öffentlich geförderte und frei finanzierte Wohnungen sorgen dabei für ein Gesamtangebot, das auch die demographischen Veränderungen berücksichtigt, etwa über flexible Grundrisse. Die Förderung von guten Nachbarschaften in den Quartieren ist ein entscheidender Punkt. Sozialarbeit und Kooperationen mit Partnern aus dem karitativen Umfeld in den Quartieren werden von Bedeutung bleiben. Zudem könne die SWD zum Beispiel über den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und die Förderung der Fahrradnutzung einen Beitrag zur Mobilität der Zukunft leisten.



Zuletzt war Klaus Feldhaus in leitender Funktion für die Themen Großmodernisierungen und Neubau bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal verantwortlich. Weitere berufliche Stationen absolvierte er als Abteilungsleiter für Bestandsinvestition bei der Gewobag Wohnungsbau AG Berlin sowie als Regionalleiter Rheinland für die Deutsche TGS GmbH. Der gebürtige Essener lebt mit seiner Ehefrau und noch zweien von vier Kindern in Remscheid.



Bis zum Amtsantritt von Klaus Feldhaus hat Dr. Eva-Maria Illigen-Günther die SWD im ersten Halbjahr 2022 als alleinige Geschäftsführerin gemeinsam mit den Prokuristen Roland Redmer, Dietmar Werner, Markus Bosbach und Frank Hiller geführt. Der vorherige technische Geschäftsführer Dr. Heinrich Labbert hatte das Unternehmen Ende des Jahres 2021 verlassen.