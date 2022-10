Neuer Store für Viu im 18. Bezirk

Erst Ende Juni eröffnete das Schweizer Brillen-Label Viu Eyewear auf 100 m² seinen dritten Store in der Berliner Knesebeckstraße 35-37. Für mehr Durchblick sorgt das Schweizer Brillenlabel nun auch mit einem dritten Store in Wien.

.

In der Währinger Straße 107 im Bezirk 18 setzt das Schweizer Brillen-Label auf eine Kooperation mit dem nachhaltigen Wiener Modelabel „The Slow Label“. Auf 200 m² hat Gerald Diechler von Pluspunktarchitektur in einem Eckgebäude mit cremefarbener Fassade und insgesamt 14 Fenstern das Store-Konzept umgesetzt.



Die Idee, gemeinsam mit einem Modelabel die Verkaufsfläche zu teilen ist nicht neu. Bereits in Dortmund und Düsseldorf gibt es eine Flächen-Kooperation mit Copenhagen Studios und auch in Wien teilt sich Viu seinen Store in der Neubaugasse 36 mit We Bandits, einem nachhaltigen Modelabel.



Viu betreibt 29 Stores in Deutschland und sechs Stores in Österreich.