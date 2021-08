Neuer Store für Ma’loa im Leipziger Petersbogen

Comfort hat der Ohana Leipzig GmbH als Franchiser des Systemgastronomen Ma’loa ein Ladenlokal in dem Einkaufszentrum Petersbogen an der Petersstraße 36-44 in Leipzig mit einer Einzelhandelsfläche von rund 138 m² vermittelt. Ma’Loa plant, den neuen Store noch im Sommer zu eröffnen. Vermieter der Fläche ist die Petersbogen Zentrum GmbH. Für das Centermanagement hat Even Capital zu Beginn des Jahres die HBB beauftragt [wir berichteten].

