Satellite Office kommt an den Kurfürstendamm

Das Haus am Kurfürstendamm Nr. 15, auch bekannt als „Mampes gute Stube“, ist eine der begehrtesten Immobilien Berlins. Satellite Office konnte sich im Wettbewerb um die Anmietung durchsetzen und wird dort ab Spätsommer 2020 moderne und luxuriöse flexible Arbeitsplätze, Büros und Konferenzräume anbieten. „Dieses Projekt macht mir in der Satellite Office-Heimatstadt besonders viel Freude“, so Anita Gödiker, Gründerin und Geschäftsführerin von Satellite Office. „Hier werden sich die Anforderungen der neuesten Generation an flexiblen Arbeitsplätzen mit Erfahrungswerten aus über zwanzig Jahren treffen und spannend ergänzen“, so die Wahl-Berlinerin weiter.

