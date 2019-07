Neuer Standort für die Elbkapitäne in Rotherbaum

Die Hamburger Digitalagentur Elbkapitäne hat eine neue Bürofläche in Hamburg-Rotherbaum angemietet. Voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2019 werden die Experten für Websites, E-Commerce- und E-Business-Anwendungen sowie Apps in einem Hinterhaus-Loft in der Rentzelstraße 10 zu finden sein. Das Objekt ist in Besitz eines Privateigentümers.

.

Das angemietete Solitärgebäude mit rund 565 m² Fläche bietet ausreichend Platz für die geplante Expansion der inhabergeführten Digitalagentur, die bislang in der Dammtorstraße ansässig ist. In dem ruhigen Hinterhof sind weitere Mieter aus den Bereichen Design und Art sowie eine Yogaschule zu finden. Die Lage im Grindelviertel, nahe der Universität und umgeben von zahlreichen Kneipen, Restaurants und Cafés, entspricht dem jungen und kreativen Geist der Agentur. Die Vermittlung des Mietobjekts erfolgte durch Grossmann & Berger.