Neuer Standort der Hamburg Verkehrsanlagen feiert Richtfest

Nach der Grundsteinlegung im vergangenen November [wir berichteten] erreicht der neue Standort der Hamburg Verkehrsanlagen GmbH in Hamburg-Wandsbek einen weiteren wichtigen Meilenstein. Am Dienstag feierte die HHVA zusammen mit dem Projektentwickler Norddeutsche Grundvermögen [wir berichteten] und dem ausführenden Bauunternehmen Goldbeck Richtfest.

Der neue Verwaltungssitz des Unternehmens auf dem alten Postgelände „Am Neumarkt 40“, dessen Inbetriebnahme für März 2022 geplant ist, verfügt über ca. 8.000 m² Bruttogeschossfläche verteilt über fünf Etagen. Neben modernen, lichtdurchfluteten Büroflächen entstehen eine Kantine sowie eine Schlosserei und Werkstatt. Darüber hinaus ist die Nutzung von 160 Parkplätzen für PKW’s sowie 13 überdachten LKW-Stellplätzen im ebenfalls auf dem Areal neu geplanten Parkhaus vorgesehen.



Coronabedingt musste das Richtfest ein ganzes Stück nach hinten verlegt werden. Jetzt ist sogar schon die Fassade des Gebäudes komplett fertiggestellt. „Mit seinem wertigen Erscheinungsbild gibt dieses Gebäude dem Standort ein ganz neues, elegantes Gepräge. Wir freuen uns, mit dem Bauunternehmen Goldbeck einen Partner gefunden zu haben, der unseren Anspruch an Nachhaltigkeit so präzise umsetzt“, so die beiden Geschäftsführer der Norddeutsche Grundvermögen, Jan Christopher Kortüm und Frank Krogel.



„Wir sind sehr glücklich, dass das Projekt so gut im Zeitplan liegt. Mit dem neuen Unternehmenssitz schaffen wir beste räumliche Voraussetzungen zur Verwirklichung unserer vielfältigen Aufgaben und Ziele bei der Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur“, erklären die Geschäftsführer der HHVA Volker Rech und Harald Dinger.