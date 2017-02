Neuer Spezialfonds der Commerz Real kauft in Düsseldorf

Die Commerz Real hat einen neuen Spezialfonds für institutionelle Investoren aufgelegt, der Zugang zur Assetklasse temporäres Wohnen bietet. Ein erstes Investment wurde ebenfalls getätig. Der „CR Institutional Smart Living Fund“ kaufte ein noch zu errichtendes Studenten- und Apartmenthaus in Düsseldorf vom Projektentwickler Cube Real Estate. Damit hat der Fonds bereits 19,7 Mio. Euro in sein Portfolio investiert.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Witte Projektmanagement GmbH Commerz Real AG Düseldorf

Der als offener Spezial-AIF konzipierte „CR Institutional Smart Living Fund“ wurde Ende 2016 gestartet. Er richtet sich an professionelle und semiprofessionelle Anleger und will mittelfristig ein Portfolio mit sieben bis zehn studentischen Wohnanlagen in Deutschland mit einem Volumen von 250 bis 300 Millionen Euro aufbauen.



Die als Erstinvestment angekaufte sechsgeschossige Wohnanlage mit der Adresse Merziger Straße 19 liegt im beliebten Düsseldorfer Stadtteil Derendorf und soll 2018 fertiggestellt werden. Sie wird dann auf einer Mietfläche von 2.824 m² 111 Apartments sowie 29 Pkw- und 128 Fahrradstellplätze umfassen. Die Apartments haben Größen zwischen rund 20 und 77 m². In direkter Nachbarschaft befinden sich der neue Campus der Hochschule Düsseldorf sowie eine Reihe von größeren Unternehmen. Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind fußläufig erreichbar. Es besteht zudem eine gute Anbindung an den Öffentlichen Personennah- und den Fernverkehr. Die Bauarbeiten für das Gebäude haben bereits begonnen. Neben ihrem zentralen Standort zeichnet sich die Immobilie durch den KFW-Effizienzhaus 40 Standard aus und setzt damit zusätzlich ein Zeichen im Bereich Nachhaltigkeit. Mit der Realisierung des Projekts ist der Generalunternehmer Köster GmbH beauftragt. Die Projektsteuerung liegt bei Witte Projektmanagement. Loschelder und MCDermott waren für den Verkäufer beratend tätig.





Studentenwohnheim und Apartmenthaus Merziger Straße 19 im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf



Die Transaktion wurde als Asset Deal in Form eines Forward Fundings strukturiert, das heißt, dass die Commerz Real zunächst das Grundstück mit einer Bauverpflichtung gekauft hat und die Immobilie nach Fertigstellung und Abnahme bezahlt.