Neuer SINN-Vorstand gewählt

Christian Wedler

© GWH

Bei der Mitgliederversammlung der Standort-Initiative Neues Niederrad e. V. (SINN) wurde ein neuer Vorstand gewählt. Christian Wedler, Vorsitzender der Geschäftsführung der GWH Bauprojekte GmbH, wurde zum neuen Vorstandsmitglied und stellvertretenden Vorsitzenden der SINN bestimmt. Die GWH ist mit mehreren Projekten im Lyoner Quartier engagiert. Unter anderem hat sie ein ehemaliges Bürohochhaus zu einem modernen Wohngebäude, den Ruby Tower, umgebaut [wir berichteten].

.

Die Mitglieder bestätigten Dr. David Roitman, Geschäftsführer der Access Tower Grundbesitz GmbH, als Vorsitzenden, Detlef Hans Franke, Geschäftsführer der FuP Kommunikations-Management GmbH, als stellvertretenden Vorsitzenden und Dr. Steffen Just, Chief Compliance Officer der Nestlé Deutschland AG, als Schatzmeister.



„Die Corona-Pandemie hat sich nur geringfügig auf die Bautätigkeit im Lyoner Quartier ausgewirkt,“ berichtete Dr. Roitman in seinem Rechenschaftsbericht. Die Bauaktivität in Niederrad sei nach wie vor hoch. Auch die Nachfrage nach Wohnungen sei weiter steigend. So sind laut Dr. Roitman 2019 1.000 neue Einwohner in das Quartier gezogen. Die SINN rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum im Lyoner Quartier in den kommenden Jahren. Bis Ende 2020 sei mit 3.000 und bis Ende 2021 mit 6.000 neuen Bewohnern zu rechnen.



Vor dem Hintergrund des starken Bevölkerungswachstums setzt sich die SINN für den baldigen Bau einer dringend benötigten Grundschule ein. Außerdem müsse der Straßenraum für Fußgänger- und Radfahrer umgestaltet werden. Öffentliche Grünflächen und Plätze sollen ebenfalls entstehen. „Wir fragen zur Kommunalwahl die kandidierenden Parteien, was sie tun werden, um die Aufenthaltsqualität im Quartier zu verbessern,“ erklärte Dr. Roitman.