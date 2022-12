Die Häuser der Konfektion in Sindelfingen haben neue Mieter bekommen. Die britischen Marken Rab und Lowe Alpine, die beide zur Equip Outdoor Technologies Ltd. gehören, ziehen mit einem neuen Showroom in das B2B-Modezentrum in der Mahdentalstraße 114 ein. Im Haus 1 werden künftig auf 90 m² Fläche vor allem Equips-Kunden betreut, die sich für die aktuellen Sell-In Kollektionen interessieren.

