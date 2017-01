Mirko Kittler wechselt von Colliers in Anteons Investment-Team

Seit dem 2. Januar 2017 verstärkt Mirko Kittler (30) das Investment-Team des Düsseldorfer Immobilienberaters Anteon. Kittler kann auf eine 6-jährige Erfahrung am gewerblichen Immobilienmarkt zurückblicken und betreut nun das Geschäftsfeld Investment. Als Master of Science in BWL mit dem Schwerpunkt Investment schloss er 2013 sein Studium mit Auszeichnung ab. Seit 2013 war Kittler bei Colliers International Düsseldorf unter anderem für die Transaktionsberatung gewerblicher Liegenschaften in Düsseldorf und NRW zuständig.

