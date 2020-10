Realkon Immobilien hat ein Ladenlokal in 1a-Lage am Kurfürstendamm 42 in Berlin an die SMCP-Gruppe für einen neuen Sandro Paris-Store vermittelt. Der französische Modekonzern sicherte sich eine Mietfläche von rund 200 m² für die neue Repräsentanz in der Bundeshauptstadt, die bereits in Kürze eröffnet werden soll. Der Vermieter der Immobilie ist ein privater Eigentümer. Das Ladenlokal am Kurfürstendamm wurde bislang durch Longchamp genutzt.

