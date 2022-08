Neuer Pop-up-Store im Forum Hanau

Erneut bringt sich HBB aktiv in die Entwicklung der Hanauer Innenstadt ein: Nachdem die Firmengruppe im Mai den Einzug des Popup-Stores Tatkraft im Forum Hanau unterstützte, stellt sie jetzt dem Jungunternehmer Noah Naber eine Pop-up-Verkaufsfläche im Forum zur Verfügung.

.

Naber richtet dort seinen Secondhand-Laden Second Vintage ein. Naber konnte den Erfolg seines Konzepts bereits an anderer Stelle in Hanau unter Beweis stellen; nun zieht er mit Unterstützung von HBB ins Forum Hanau. „Second Vintage ist ein attraktives Ladenkonzept und wir freuen uns sehr, dass wir dem ambitionierten Jungunternehmer eine Fläche in unserem Haus zur Verfügung stellen können“, stellt Centermanagerin Claudia Ullmann fest. „Sein Laden wird das Angebot im Forum Hanau und damit in der Innenstadt bereichern.“ Das Geschäft wird in Kürze eröffnen.



Oberbürgermeister Claus Kaminsky freut sich über das Engagement von HBB: „Seit Beginn der Zusammenarbeit hat sich immer wieder gezeigt, dass HBB nicht nur an sein Center, sondern an die gesamte Innenstadt denkt.“ Die Stadt Hanau möchte mit kreativen Ladenkonzepten ihre Innenstadt beleben und attraktiver machen.