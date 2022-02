Neuer Peakside-Fonds kauft Westend-Büros von Patrizia

Peakside erwirbt für den vor kurzem geschlossenen PREF IV-Fonds eine Frankfurter Büroimmobilie von Patrizia. Das Gebäude im Westend-Nord ist zu 96 Prozent vermietet und bietet laut Peakside Partner Simon Lutz weiteres Wertsteigerungspotenzial im Bereich Miet-Angleichung.

