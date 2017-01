KIB Gruppe verkauft Bausparte

Die KIB Gruppe will sich neu ausrichten und hat hierfür ihr Bauunternehmen, die Völkel + Heidingsfelder GmbH (V+H) zum Jahreswechsel 2016/2017 an die Köster Holding mit Sitz in Osnabrück verkauft. Die Nürnberger wollen sich künftig ausschließlich auf den Bereich Projektentwicklung konzentrieren. „Derzeit verfügen wir über Grundstücke und Bestandsobjekte mit einem Volumen von über 350 Mio. Euro, die in den kommenden Jahren entwickelt werden. Dabei werden wir auch in Zukunft mit V+H zusammenarbeiten", erklärt Richard Minartz, Geschäftsführender Gesellschafter der KIB Gruppe.

Durch die Konzentration auf das Projektgeschäft verspricht sich die KIB Gruppe neue Wachstumsimpulse. Derzeit werden in Nürnberg zahlreiche komplexe Immo...

[…]