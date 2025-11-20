Neuer Netto ECO.Markt stärkt Nahversorgung in Berne

Nach nur acht Monaten Bauzeit hat Ratisbona Handelsimmobilien in Berne einen neuen Netto-Markt eröffnet. Auf dem 9.580 m² großen Grundstück wurde in nachhaltiger ECO.Bauweise eine 1.490 m² große Handelsimmobilie realisiert und bietet ca. 70 PKW-Stellplätze sowie vier Schnellladepunkte für E-Fahrzeuge.

.

„Mit dem neuen Netto-Markt in Berne schaffen wir nicht nur eine neue Einkaufsmöglichkeit, sondern auch einen Ort, der ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Nutzung sinnvoll verbindet“, sagt Mirko Peters, Technischer Leiter von Ratisbona Handelsimmobilien.



Der Nahversorger in der Weserstraße 33 b wurde nach dem Effizienzhausstandard BEG 40 und in Holzständerbauweise realisiert. Die durchgängige Verwendung von Holzwänden im gesamten Markt sorgt nicht nur für eine angenehme Atmosphäre, sondern reduziert auch Baukosten und CO₂-Emissionen. Wie bei allen Märkten von Ratisbona Handelsimmobilien kommt auch in Berne bei der Bodenplatte Stahlfaserbeton mit reduziertem Stahlanteil anstelle von herkömmlichem Stahlbeton zum Einsatz – eine Bauweise, mit der rund 11,8 Tonnen CO₂-Äquivalente eingespart werden. Die Wanddämmung besteht aus Zellulosematerial von Isocell, das aus recyceltem Zeitungspapier gewonnen wird. Zur Energieversorgung tragen zwei Batteriespeicher mit je 109 kWh, drei Wärmepumpen sowie eine Photovoltaikanlage mit 143,62 kWp bei. Damit wird ein Großteil des Energiebedarfs direkt vor Ort regenerativ gedeckt.



Auch die Außenanlagen wurden naturnah und ökologisch gestaltet: Auf rund 680 m² Wildblumenwiese und etwa 560 m² Landschaftsrasen finden Insekten und Kleintiere neue Lebensräume. Ergänzt wird das Grünkonzept durch heimische Strauchgruppen, Habitatelemente, Wildbienennisthilfen und regionale Baumarten, die zur Biodiversität beitragen und das Mikroklima verbessern.