Der Callcenter-Spezialist SG|SD Sales and Distribution GmbH mietete fast 450 m² Bürofläche in der Rhein-Galerie in Köln-Mülheim. Die Fläche am Clevischen Ring 121-123 vermittelten die Berater von BNP Paribas Real Estate, Eigentümer ist ein Privatinvestor. Das Büro- und Geschäftshaus Rhein-Galerie verfügt über sechs Geschosse und beherbergt unter anderem ein 4 Sterne Best Western Hotel sowie ein Restaurant.

