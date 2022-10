Neuer Mieter in der Perlach Plaza

Küchen haben Konjunktur und dass auch in München. Hier eröffnete am 19. Oktober ein Plana Küchenland in der Perlach Plaza.

In der Thomas-Dehler-Straße 13 haben die Franchisenehmer Julia und Ronald Kegel auf 300 m² ihr drittes Küchenstudio in der Isar-Metropole eröffnet. Zehn Musterküchen werden in dieser 1a-Lage zukünftig direkt gegenüber vom PEP gezeigt, Münchens größtem Einkaufszentrum.

Bereits vor 12 Monaten wurde der Mietvertrag unterschrieben, jetzt öffnet das Plana Küchenland im neuen Vorzeigeobjekt von Neuperlach. Auf rund 30.000 m² entstand in der Perlach Plaza ein Mix aus Mietwohnungen, Studentenbuden, Hotel und Ladenstraße [wir berichteten].



Mit der Eröffnung in Neuperlach gibt es nun drei Standorte von Plana Küchenland in München. Seit dem 1. Juni 2017 gibt es ein Plana Küchenland in München Moosach, nahe dem Olympiaeinkaufszentrum. Auf 900 m² werden hier an der Hanauer Straße 56 erfolgreich Küchen verkauft und auch in München Laim der Elsenheimer Straße 61 findet man ein Plana Küchenland mit rund 300 m² Verkaufsfläche. Franchisenehmer ist an beiden Standorten ebenfalls das Ehepaar Kegel.



Das Unternehmen Plana Küchenland mit Sitz in Böblingen ist derzeit auf Expansionskurs. Es werden bundesweit weitere Franchisenehmer gesucht, etwa in Aalen, Chemnitz, Crailsheim, Dortmund, Dresden, Essen, Fulda, Hamburg, Heidenheim, Kassel, Kempten, Koblenz, Leipzig, Osnabrück, Rosenheim, Schwabach, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Trier und Wuppertal.