Das Financial Advisory Unternehmen FAS und die Steuerberatungsgesellschaft WTS haben in dem Objekt Königstraße 27 in Stuttgart rund 1.450 m² Büroflächen gemietet. Eigentümer des Objektes ist Union Investment. Der Bezug erfolgt in der ersten Jahreshälfte 2020. Colliers International war bei der Anmietung vermittelnd tätig.

