TK Maxx zieht in die ehemalige Freiburger Sport Arena

Das amerikanische Unternehmen TK Maxx mietet auf insgesamt drei Etagen rund 2.300 m² Verkaufsfläche in der ehemaligen Sport Arena in der Salzstraße 12 im Freiburger Zentrum an. Das Eckgebäude liegt in zentraler Innenstadtlage, nahe der Haupteinkaufsstraße, zwischen der Salzstraße sowie Grünwälderstraße und direkt an einer Straßenbahnhaltestelle. Der Bertoldsbrunnen befindet sich in Sichtweite, die historische Altstadt und weitere Sehenswürdigkeiten sind ebenfalls fußläufig entfernt.

.

Nach einer umfassenden Revitalisierung des Objekts, ist die Eröffnung spätestens im zweiten Halbjahr des Jahres 2021 geplant. Neben von außen sichtbaren Baumaßnahmen, wie dem Austausch der Fenster zur Anpassung der energetischen Standards, liegt der Fokus auf der Neugestaltung der Verkaufsflächen und dem Einbau von Rolltreppen. Im Zuge der Bestandsentwicklung werden die gesamten haustechnischen Anlagen erneuert und die zweigeschossige Tiefgarage saniert.



„Freiburg ist eine der am schnellsten wachsenden Städte Deutschlands mit einer hohen Lebensqualität. Durch die Lage im Dreiländer-Eck ist Freiburg ein hochattraktiver Standort für Einzelhändler. Die starke wirtschaftliche Entwicklung und der stete Zustrom von Touristen und Einkaufsgästen aus den angrenzenden Nachbarländern zeichnen die Stadt aus“, erklärt Iris Schöberl, Managing Director von BMO Real Estate Partners Deutschland und Head of Institutional Clients.



Neben der durch TK Maxx genutzten Verkaufsfläche sind in den oberen zwei Etagen Büroflächen geplant. Das gesamte Objekt ist Teil eines Spezial-Sondervermögens der Hansainvest Hanseatische Investment GmbH, verwaltet durch BMO Real Estate Partners Deutschland.