Neuer Mieter im Bayerischen Hof

Das Münchner Luxushotel Bayerischer Hof hat Zuwachs bekommen. Seit dem 5. November residiert am Promenadenplatz 2-6 das internationale Fashion-Label Riani aus Schorndorf. Auf 245 m² und über zwei Etagen bietet Riani im neuen Flagship-Store in der Toplage seine Kollektion an. Riani ist in diesem Quartal schon der zweite Neuzugang im Bayerischen Hof. Anfang Oktober zog das Münchner Modelabel Maison Common mit einem Flagshipstore im Bayerischen Hof ein [wir berichteten].

