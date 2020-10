Neuer Mieter für Log Plaza Frechen I

Die OSMAB LPF I GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag vor Fertigstellung im Alcaro Neubauprojekt „Log Plaza Frechen I“ in der Rudolf-Diesel-Straße 23-25 gezeichnet. Die in Frechen ansässige Brömmelhaupt Großhandels-Gmbh hat sich insgesamt rund 11.100 m² modernen Flächen gesichert, die sich auf drei Einheiten verteilen.

Das vorüber 55 Jahren gegründete, inhabergeführte Familienunternehmen wird im Log Plaza Frechen ab dem vierten Quartal 2020 seine bisherigen Lagerstandorte konsolidieren und modernisieren. Hierfür stehen dem Fachgroßhändler für Unterhaltungselektronik, Elektrohausgeräte, Satellitentechnik und Telekommunikation zukünftig 8.350 m² Hallen-, 2.000 m² Mezzanine- sowie 720 m² Büro- und Sozialfläche zur Verfügung.



„Die Nachfrage vor Fertigstellung des Gesamtkomplexes – insbesondere auch durch lokal ansässige, mittelständische Unternehmen – bestätigt unsere Strategie, als Unternehmer in den Standorten Frechen zu investieren. Nach der neuesten Vermietung von drei Bauteilen stehen wir derzeit für zwei weitere Einheiten in weit vorangeschrittenen Gesprächen, so dass wir davon ausgehen, dass vor Fertigstellung mit einer Vermietungsquote von einhundert Prozent zu rechnen ist“, berichtet Anton Mertens, Vorstandsvorsitzender der OSMAB Holding und Geschäftsführer der Alcaro Invest GmbH.



„Mit dem Objekt in Frechen konnten wir unserem Kunden einen hervorragend angebundenen Standort in der Metropolregion-Köln vermitteln. Mit der Optimierung der logistischen Prozesse sind die Weichen für ein Großhandelsunternehmen mit zunehmend komplexer werdenden Aktivitäten zukunftsorientiert gestellt. Aus Perspektive der Mitarbeiter ist der Standort insbesondere durch die Nähe zum bestehenden Objekt optimal gewählt“, berichtet Dennis Pelzer, Geschäftsführer der Vidan Real Estate GmbH.



Beim Abschluss des Mietvertrags mit der Brömmelhaupt Großhandels GmbH war Vidan Real Estate beratend und vermittelnd tätig.



Neben der Neuanmietung in Frechen konnten Osmab durch zwei Verlängerungen zudem das „Freund“-Bestandsportfolio“ in Kerpen langfristig stabilisieren, dass der Investor im Juli erworben hat [wir berichteten].



Die Spedition Rheinland Hilde Freund GmbH & Co KG hat in einem Gewerbeobjekt in Kerpen (Heisenbergstraße 10-12) einen Mietvertrag mit ca. 11.000 m² Hallen- und 240 m² Bürofläche sowie ca. 10.000 m² Freifläche neu abgeschlossen.



Zudem hat sich die Royal Canin Tiernahrung GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit der Modernisierung der Immobilie in Frechen (Alfred-Nobel-Straße 21) für eine langfristige Mietvertragsverlängerung entschieden. Es handelt sich um eine Einheit mit 8.725 m² Hallen-, ca. 700 m² Büro- und 5.100 m² Freifläche.



„In unseren eigenen Bestandsportfolios setzen wir auf eine diversifizierte Immobilien-Strategie“, kommentiert Anton Mertens, Vorstandsvorsitzender der OSMAB Holding AG. „Wir investieren in verschiedene Immobilien-Assetklassen wie Büro, Leichtindustrie und Logistik, entwickeln entweder selbst und kaufen Bestandsimmobilien auf und stabilisieren unabhängig von wirtschaftlichen Strukturveränderungen durch unterschiedliche Nutzer aus verschiedenen Branchen die Ertragsströme. Die zügigen Nachvermietungen zeigen, dass die Standorte Kerpen und Frechen gefragt sind.“