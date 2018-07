Neuer Mieter für Haus der Wirtschaftsförderung in Duisburg

Das Haus der Wirtschaftsförderung in Duisburg hat einen neuen Mieter: Die Avacon24 GmbH, ein Spezialdienstleister im Bereich der Gesundheitsvorsorge- und Absicherung, mietete mehr als 320 m² Bürofläche in dem Objekt. Die Fläche soll im Sommer bezogen werden. Den Mietvertrag vermittelten die Essener Berater von BNP Paribas Real Estate; Eigentümerin der Immobilie in der Mülheimer Straße 100 ist die Publity AG. Das Bürogebäude wurde von dem Londoner Architekten Sir Norman Foster entworfen. Es liegt in zentraler Lage unmittelbar an der Hauptausfallstraße der City in Richtung Mülheim.

