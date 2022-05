Die Cubion Immobilien AG vermittelte einen Mietvertrag über rund 480 m² Bürofläche in der Baumstraße 25 in Essen an eine Industriebeteiligungsgesellschaft. Der neue Mieter hat die Fläche, die über eine große Dachterrasse mit Blick über das beliebte Rüttenscheid und den Stadtgarten verfügt, bereits bezogen. Die Immobilie steht im Eigentum einer Objektgesellschaft mit Sitz in Luxemburg.

