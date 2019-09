Cobra Art eröffnet Kunst-Galerie im Düsseldorfer Sevens

Das Sevens - Home of Saturn freut sich über einen neuen Mieter. Jüngst eröffnete die deutsche Niederlassung von Cobra Art Gallery in dem Premium-Einkaufscenter an der Königsallee 56 einen großen Store. Die Kunst-Galerie zeigt auf rund 250 m² über zwei Etagen eine umfangreiche Ausstellung von exklusiven Bildern und Fotografien, hochwertigen Kunstdrucken, Skulpturen und Objekten sowie erstklassigen Designer-Möbeln.

.

„Was Düsseldorf ausmacht wie keine andere Stadt sind Mode, Lifestyle und Kunst. Auch das Sevens auf der Kö steht nicht nur für Fashion und Lifestyle, sondern ist offen für Kunst und Design,” sagt Abdellah Korari, Geschäftsführer der Cobra Art Gallery. „Wir sind sehr glücklich, für Cobra Art in Deutschland den perfekten Standort für unser exklusives Angebot gefunden zu haben."