Neuer MEAG-Bürofonds startet mit Objekten in Hamburg und Düsseldorf

Der im April aufgelegte europäische Core-Büroimmobilienfonds MEAG EuropeOffice EOS [wir berichteten] hat vier Objekte in Deutschland und Spanien in sein Startportfolio aufgenommen. Die hochwertigen Core-Immobilien befanden sich vorher schon im Besitz der Seed-Investoren Munich RE und des spanischen Versicherungsunternehmens MAPFRE.

.

Diese ersten Objekte bilden die Grundlage für die erfolgreiche Startphase des MEAG EOS. Sie sind auch ein Meilenstein für die langjährig erfolgreiche Partnerschaft zwischen Munich Re und MAPFRE. Mit dem neuen Fonds haben sie ihre strategische Partnerschaft erstmals auf den Bereich des Asset Managements ausgeweitet. Hintergrund ist für beide Unternehmen, ihre miteinander verzahnten Geschäftsmodelle um Asset-Management-Aktivitäten zu bereichern und ihren Kunden wertschöpfende Dienstleistungen anzubieten.



Bei den vier ersten Immobilien handelt es sich um attraktive Objekte in zentralen Lagen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 250 Millionen Euro:



• Hamburg, Herrengraben 1,3,5: 100 % Büro, Nettomietfläche von ca. 8.700 m²

• Hamburg, Kaiser-Wilhelm-Straße 93: 100 % Büro mit ca. 5.400 m² Nettomietfläche

• Düsseldorf, Bahnstraße 16: ca. 70 % Büro und ca. 30 % Einzelhandel & Sonstiges, Nettomietfläche von ca. 7.600 m²

• Madrid, Avenida General Perón 40: 100 % Büro, ca. 20.947 m² Nettomietfläche (Multi-Tenant)



Der MEAG EOS unterstreicht die Nachhaltigkeitsambitionen von Munich Re, MEAG und MAPFRE und bedient die stetig wachsende Nachfrage bei nachhaltigen Anlagelösungen im institutionellen Bereich. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Aspekte als integralen Bestandteil seiner Anlagestrategie. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR als nachhaltige Anlagelösung und legt den Fokus auf Dekarbonisierung durch höhere Energieeffizienz und geringeren Carbon Footprint, in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen.



„Die erfolgreiche Startphase des MEAG EOS ist ein weiterer Beleg für unsere jahrzehntelange Expertise im Bereich der Immobilieninvestitionen sowie für unsere breit gefächerten Anlagekapazitäten, die börsennotierte und nicht börsennotierte Vermögenswerte in verschiedenen Regionen und Märkten umfassen. Eigene Daten, internes Research, fundierte makroökonomische Einsichten und assetübergreifende Betrachtungen ermöglichen es uns, attraktive Büroimmobilien in zentralen Lagen in ganz Europa als potenzielle Quellen für stetige Erträge für unsere Kunden zu identifizieren. Dies macht uns zum bevorzugten Asset Manager für Versicherungen, Versorgungswerke, Stiftungen und andere institutionelle Kunden aus Deutschland und Europa. Vor diesem Hintergrund planen wir, den Fonds künftig auch für weitere institutionelle Anleger zu öffnen und unterstreichen damit unsere Ambitionen, das Geschäft der MEAG im institutionellen Kundenbereich weiter auszubauen.“, sagt Frank Becker, MEAG Geschäftsführer und zuständig für institutionelle Kunden.