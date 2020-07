Neuer Lego Brand Store ab Spätsommer in Düsseldorf

Die IKP Immobiliengruppe vermittelte einen langfristigen Mietvertrag an den dänischen Spielzeughersteller Lego. Vorheriger Mieter der Fläche in der Flinger Straße 50 war das schwedische Fashion-Label Gina Tricot. Lego wird sich zukünftig auf einer Gesamtfläche von ca. 566 m² präsentieren. Die offizielle Eröffnung des neuen Stores ist für den Spätsommer geplant. Das Familienunternehmen wurde im Jahre 1932 gegründet und ist heute einer der führenden Spielzeughersteller weltweit. Lego ist weltweit mit eigenen Geschäften vertreten. In Deutschland sind es nach der Eröffnung in Düsseldorf 12 Stores.

