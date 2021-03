Neuer Klépierre Vermietungschef kommt von ECE

Markus Schwarting (32) steigt am 1. März als neuer Head of Leasing bei Klépierre ein. Er kommt von ECE Marketplaces, wo er sechs Jahre lang in unterschiedlichen Positionen tätig war, zuletzt im International Key Account Leasing Team.

.

In seiner neuen Position bei Klépierre wird er die Märkte Deutschland und Niederlande verantworten und ist Mitglied des jeweiligen nationalen Management Teams des Betreibers von Shoppingcentern. In seiner Verantwortung wird die Ausarbeitung und Umsetzung der Vermietungsstrategie des Portfolios liegen.