Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Shopping Center
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

Laufendes Insolvenzverfahren

Neuer Investor für Rathaus Galerie Hagen gefunden

Insolvenzverwalter Miguel Grosser von der Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, hat einen neuen Investor für die Rathaus Galerie Hagen gefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

[…]

Mehr zum Thema:

Städte: Hagen