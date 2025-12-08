⚠ Javascript Fehler:
08. Dezember 2025
Neuer Investor für Rathaus Galerie Hagen gefunden
Insolvenzverwalter Miguel Grosser von der Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, hat einen neuen Investor für die Rathaus Galerie Hagen gefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
