Neuer Hahn-Fonds investiert 60 Mio. Euro in Mönchengladbach

Die Hahn Gruppe schickt mit dem Pluswertfonds 177 einen neuen geschlossenen Publikum-AIF ins Rennen. Der Immobilienfonds verfügt über ein Gesamtvolumen von 60,6 Mio. Euro, das komplett in die etablierte Mixed-Used-Immobilie City Markt Center in Mönchengladbach-Süd investiert wird. Der Asset- und Investment-Manager hatte das Immobilienensemble erst vor Kurzem erworben [wir berichteten].

.