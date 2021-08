Beate Protze Immobilien hat einen neuen Großmieter für den Sigma Technopark Dresden gewonnen. Das Immobilienbüro vermittelte rund 1.500 m² an ein behördliches Unternehmen. Der Neumieter bezieht die Räumlichkeiten in der fünften Etage des Gewerbeobjektes in der Washingtonstraße 16 ab dem 1. Dezember 2021. Der Mietvertrag läuft für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren. Vermieter ist die NAS Real Nord-Ost GmbH.

