Neuer Großmieter im GVZ Lehrte

Die Logivest hat im niedersächsischen Lehrte eine rund 19.000 m² große Logistikhalle an ein international tätiges Unternehmen vermietet. Das Objekt umfasst an die 18.750 m² Lager- sowie rund 200 m² Bürofläche. Für die Andienung stehen 18 Sektionaltore mit Überladebrücken sowie zwei ebenerdige Sektionaltore mit Zufahrtsrampen zur Verfügung. Der Bezug der Immobilie ist im zweiten Quartal 2023 geplant.

Im Speckgürtel von Hannover, im Güterverkehrszentrum Lehrte, konnte die Logivest eine Logistikhalle anbieten, die passgenau den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Die Immobilie punktet besonders durch den Standort im Güterverkehrszentrum, das mit dem Kombibahnhof und der Verbindung zu den Seehäfen einen umweltfreundlichen Transport ermöglicht und daher ideal ist für das weltweit agierende Unternehmen.



„Das GVZ Lehrte befindet sich in Toplage, direkt an der Autobahn A2, die Hannover und Braunschweig verbindet, sowie nahe der der Autobahn A7, die als Nord-Süd-Achse durch Deutschland führt. In dieser Region gibt es so kaum noch Bestandsimmobilien in dieser Größenordnung“, so Marian Grün, Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest in Hannover.