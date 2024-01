Neuer Geschäftsführer für Business Metropole Ruhr

Jörg Kemna heißt der neue Geschäftsführer der Business Metropole Ruhr GmbH (BMR). Der 41-Jährige ist Nachfolger von Professor Doktor Julia Frohne und war in den vergangenen drei Jahren Prokurist der BMR, bei der er seit 2014 beschäftigt ist. Der Aufsichtsrat hat ihn einstimmig der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, die ihn bereits als Geschäftsführer berufen hat.

Kemna wurde 1982 in Heidelberg geboren und gilt als ausgewiesener Experte für die Themenfelder der regionalen Wirtschaftsförderung. Er hat in Tübingen unter anderem Politikwissenschaft studiert und nach dem Studium als Projektleiter Produktionstechnik bei hannoverimpuls GmbH, der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft der Stadt und Region Hannover gearbeitet. Dass er jetzt die Geschäftsführung der BMR übernommen hat, gefällt nicht zuletzt Thomas Eiskirch, Aufsichtsratsvorsitzender der BMR und Oberbürgermeister der Stadt Bochum. „Ich freue mich, dass wir mit Jörg Kemna einen Experten für die Region halten konnten, der viel Erfahrung einbringt und bestens vernetzt ist,“ sagt er und betont zugleich die Bedeutung der BMR. „Standortentscheidungen sind für Unternehmen gerade in diesen Zeiten sehr komplexe Aufgabenstellungen. Da braucht es fachkundige Lotsen – wie die Wirtschaftsförderungen in den Kommunen und der Region. Umso besser wir hier zusammenarbeiten, desto mehr Strahlkraft entfaltet das Ruhrgebiet. Die BMR ist für die Metropole im Wandel ein wichtiger Motor“, sagt er.



Der 41-jährige Kemna hat zuletzt als Bereichsleiter gleich drei der BMR-Kernfelder verantwortet: Strukturpolitik & Fördermittel, Flächen- & Investorenservice sowie Wachstumsmärkte. In dieser Funktion leitete er neben dem Gewerbeflächenmonitoring weitere zentrale Projekte der regionalen Standortpolitik. Das Büro des 5-StandorteProgramms organisiert die Umsetzung des 662-Millionen-Projektes des Landes NRW in der Metropole Ruhr. Als Co-Leiter baute er die Hydrogen Metropole Ruhr (HyMR) auf, das gemeinsame Wasserstoff-Projektbüro von Regionalverband Ruhr und BMR. Auch das EU-Projekt Transformer mit mehreren europäischen Partnerregionen fällt in seinen Verantwortungsbereich.



„Die BMR will anschlussfähige Projekte anbieten, von denen die Unternehmen in unseren Kommunen – ob groß oder klein – einen Nutzen haben. Ziel unserer Arbeit muss es sein, Investitionen, Innovationen und Wachstumsimpulse in die Region zu holen. Das gelingt uns nur durch das Schließen von Allianzen mit den Kommunen, den Unternehmen und allen innovativen Macherinnen und Machern in der Region“, sagt Jörg Kemna. „Investitionsentscheidungen, Karrierewechsel oder Kooperationsvereinbarungen werden immer von Menschen beschlossen. Neben den enormen wirtschaftlichen Potenzialen überzeugt da auch die Lebensqualität der Metropole Ruhr. Wir wollen Lust auf das Ruhrgebiet machen“, so Kemna weiter.