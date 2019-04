Ehret + Klein verpflichtet Guido Prummer als vierten Geschäftsführer

Guido Prummer

© Michael Pruckner/Ehret + Klein

Ehret + Klein erhält Verstärkung: Seit dem 1. April 2019 unterstützt Guido Prummer (52) als vierter Geschäftsführer die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Michael Ehret und Stefan Klein sowie den dritten Geschäftsführer Alex Indra, der den Posten seit März 2018 innehat [wir berichteten]. Guido Prummer übernimmt zukünftig eine führende Rolle in der Projektentwicklung und der Baurechtschaffung. Die Verantwortung für sämtliche Realisierungsprojekte obliegt Alex Indra. Michael Ehret und Stefan Klein konzentrieren sich auf die Bereiche Investor Relations, Fonds- und Asset Management sowie Immobilienforschung.

.

Stefan Klein freut sich über diesen Führungskräftezuwachs. „Wir sind stolz, ihn für unser Team gewonnen zu haben. Mit seiner Hilfe können wir die Fülle an Projekten kompetent managen und unsere Kernleistung, die Projektentwicklung, weiter professionalisieren“, so Klein.



Zuletzt war Guido Prummer als Geschäftsführer bei der Accumulata Immobilien Development GmbH in München tätig. Davor verantwortete er die Entwicklung und Realisierung diverser Immobilien u. a. bei der Gewerbegrund Projektentwicklungsgesellschaft mbh, einer Tochter der Bayerischen Landesbank, und bei der Spaten Immobilien KGaA.