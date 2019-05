Hamburg Team startet Fonds für Seniorenimmobilien

Die Hamburg Team Investment Management GmbH (HTIM) hat mit dem Fonds „Hamburg Team Wohnen 70+“ ihr erstes ausschließlich auf Seniorenimmobilien ausgerichtetes Vehikel aufgelegt, das in Wohnangebote für ältere Menschen investiert. Diese reichen von einem weiterhin selbstbestimmten, barrierefreien Wohnen in den eigenen vier Wänden über Angebote des Betreuten Wohnens bis hin zu einer 24-Stunden-Versorgung bei hoher Pflegebedürftigkeit. Der Fonds ist als AIF-Sondervermögen strukturiert. Zielgruppe sind deutsche institutionelle Investoren, das Zielvolumen beläuft sich auf 350 Millionen Euro. Die angestrebten Renditen bewegen sich zwischen 5 und 5,5 % p.a.

