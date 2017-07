„Eve Adam Fitness“ wird neuer Mieter der Passage „Perle“ in der Hamburger City. Im vierten Obergeschoss hat der Fitnessclub zum November dieses Jahres 1.200 m² angemietet. Die „Perle“ befindet sich in zentraler Lage in der Spitalerstraße 22-26 zwischen dem U-Bahnhof Mönckebergstraße und dem Hauptbahnhof. Eigentümer ist die Centrum Gruppe. CBRE war bei der Vermittlung der Flächen beratend tätig.

.