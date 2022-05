Neuer Eigentümer für Hotel in Wolfsburg

Nach erfolgreicher Bewirtschaftung in drei Generationen hat die Eigentümerfamilie das Hotel und Restaurant Conni in Wolfsburg-Vorsfelde in neue Hände gegeben. Käufer der Immobilie mit 35 Zimmern und 200 Restaurantplätzen (BGF ca. 3.594 m²) in der Neuhäuser Straße 19 ist ein Family Office aus Braunschweig. Über die weiteren Planungen des Erwerbers ist noch nichts bekannt, für die Restauration wird ein Pächter gesucht. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

