Neuer Eigentümer für ehemaliges Kaufhaus in Castrop-Rauxel

Die erste Liegenschaft eines Portfolio-Abverkaufs wechselt den Eigentümer. Das denkmalgeschützte Objekt Am Markt 5 in der Castroper Innenstadt wurde von der Real Deal an einen Bochumer Privatinvestor vermittelt.

.

Das geschichtsträchtige Gebäude wurde im Jahr 1915 errichtet und diente bis spät in die 90er Jahre als Modekaufhaus. Aktuell setzt sich der Mietermix aus dem textilen Einzelhändler Tom Tailor, einer Werbeagentur sowie Wohnen zusammen.



„Bei so einem ehrwürdigen Objekt ist es immer schön zu sehen, dass die Zukunft der Liegenschaft langfristig gesichert ist. Mit der Vermittlung an einen ansässigen Investor können wir davon ausgehen, dass die Aufwertung der Innenstadt Castrops nachhaltig weiter geführt wird“, so Immobilienberater Marius Dick von der Real Deal.