Neuer Eigentümer für den Berggasthof „Hörnerhaus“ im Allgäu

Der im Jahr 1920 erbaute Berggasthof „Hörnerhaus“ in Bolsterlang hat einen neuen Eigentümer, der die Immobilie als Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb weiterführen wird. Das Objekt in der Hörnerstraße 25 auf 1.400 Meter Höhe im Ski- und Wandergebiet am Bolsterlanger Horn verfügt über eine Gesamtnutzfläche von ca. 1.323 m² mit 131 Betten. Verkäufer war die Familie Knöferl. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

