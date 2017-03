City-Galerie in Hamm soll funkeln

Richtig die Ärmel aufkrempeln will die Markus Gerold Unternehmensgruppe aus Unna, nachdem soeben erst die Tinte unter dem Kaufvertrag für die City-Galerie im Zentrum von Hamm getrocknet ist. Der neue Eigentümer hat die rund 11.700 m² zählende Mall am Westring 2 von einem hessischen Unternehmen übernommen, das laut Medienberichten nicht unbedingt Enthusiasmus bei der wohlfeilen Vermarktung des Objekts an den Tag gelegt hatte. Gerold-Prokurist Günther Plattfaut diktierte den Lokalmedien jedenfalls in die Feder: „Der Standort und die Immobilie sind völlig unterbewertet.“ In zwei Jahren soll alles auf Vordermann gebracht werden. Und: Den ersten potenten Mieter für einen Teil der 3.000 m² Bürofläche bringt der Investor aus Unna gleich mit.

Um Irrtümern vorzubeugen: Die City-Galerie ist nicht marode, nur halt nicht so richtig auf der Spur. Das Objekt ist fast vollständig vermietet, allein es fehlt der attraktive Feinschliff. Sebastian Wels, Geschäftsführer der Haus Kentrop GmbH, die den Eigentümerwechsel betreut hat, erklärt: „Das Objekt hat eine tolle Substanz.“ Und gibt sich gleichzeitig überzeugt, dass Gerold „Geld in die Hand nehmen wird“, um den Stein zum Funkeln zu bringen. „Das Erscheinungsbild wird sich ändern“.



Zunächst werden die oberen Büro-Etagen hergerichtet. Dort wird dann zeitnah die Webhelp Holding Germany GmbH einziehen, die in Hamm bis zu 350 Arbeitsplätze schaffen will. Das Unternehmen war auf der Suche nach einem Standort in der Stadt nahe dem Ruhrgebiet, als die Gerold-Gruppe die City-Galerie gerade auf Herz und Nieren prüfte. Anschließend, beziehungsweise zum Teil auch zeitgleich, soll das Erdgeschoss aufgehübscht werden. Die bestehenden Mietverträge werden sämtlich übernommen.