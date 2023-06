Neuer Edeka-Markt in Stadtilm öffnet seine Türen

Der Edeka-Markt Bachmann im thüringischen Stadtilm hat am 8. Juni seine Eröffnung gefeiert. Nun können die Bürger der Stadt auf einer Verkaufsfläche von rund 1.500 m² Waren des täglichen Bedarfs erwerben. Eigentümer der Flächen in der Weimarischen Straße 52b ist Ratisbona Handelsimmobilien.

.

„Der neue Edeka-Markt ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Nahversorgung der Einwohner in Stadtilm„, so Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann. „Ratisbona Handelsimmobilien freut sich, einen weiteren sehr nachhaltigen Edeka-Markt, der nach BEG40-Standard gebaut wurde und der ohne den Einsatz von fossilen Energieträgern auskommt, an den Betreiber übergeben zu können“, so Stefan Wiesnet, Projektleiter der Ratisbona. Darüber hinaus soll in Kürze eine sehr großzügig dimensionierte Photovoltaikanlage auf dem Dach montiert werden, die auch dazu dient, den Markt direkt zu versorgen. Komplettiert wird das Angebot auch noch durch zwei Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge auf der Parkplatzanlage des Marktes. „Das Vorhaben war durch eine komplizierte Grundstückssituation mit drei Eigentümern, diversen Aufbauten und einer schwierigen Bodensituation sehr anspruchsvoll“, so Wiesnet weiter.



Auch das hochmoderne installierte Wärme-Kälte-Austauschsystem sowie die energiesparende LED-Beleuchtungstechnik auf der gesamten Verkaufsfläche tragen ab sofort ihren Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit bei. Im Vorkassenbereich setzt die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen auf die Stadtmühlenbäckerei Bielert.