Neuer Edeka-Markt in Lengenfeld feiert Eröffnung

Der neue Edeka-Markt Höfer in der Polenzstraße 48 a hat heute seine Eröffnung gefeiert. Damit fand die Umwandlung des jahrzehntelang brachliegenden Industriegeländes der ehemaligen Lengenfelder Kunststeinfabrik ihren erfolgreichen Abschluss. In nur gut einem Jahr Bauzeit ist auf dem Areal der ehemaligen Lengenfelder Kunststeinfabrik ein moderner Lebensmittelmarkt der Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen entstanden.

Für die Betreiberfamilie Höfer bedeutet die Eröffnung den Beginn eines neuen Kapitels. „Nach den intensiven Bauarbeiten der vergangenen Monate und einer Fertigstellung in Rekordzeit freuen wir uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden nun einen modernen Nahversorger mit Wohlfühlatmosphäre bieten zu können. Der neue Markt wird nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch zum Begegnen und Verweilen“, erklärt Maximilian Höfer, der gemeinsam mit seiner Familie den neuen Markt betreibt.



Der Neubau zeichnet sich durch die Integration historischer Elemente aus: So wurde die alte Klinkerwand an der Polenzstraße denkmalgerecht saniert und 18 gusseiserne Stützen aus den früheren Industriehallen fanden im neuen Markt ihren Platz. Im Rahmen der baulichen Maßnahmen entstanden zudem eine neue Linksabbiegerspur von der B 94 in den Uferweg sowie eine optimierte Zufahrtsstraße zum Kundenparkplatz. Diese Arbeiten wurden, ebenso wie der Neubau des Marktes, durch regionale und sächsische Unternehmen umgesetzt, darunter die Hentschke Bau GmbH aus Bautzen und die SP Bau GmbH aus Lengenfeld.



Besonderes Augenmerk wurde bei der Planung auch auf die Umgebung des Marktes gelegt. Auf den gegenüberliegenden Hangflächen westlich der Göltzsch wurde im Rahmen einer umfangreichen Ökokontomaßnahme eine Fläche von rund 10.550 m² renaturiert. Dazu zählen unter anderem die Entsiegelung alter Industrieflächen, die Anlage einer Bienenwiese, die Aufforstung eines Laubmischwaldes und ein kleiner Obstbaumhain, der künftig auch von Schulklassen und Kindergärten genutzt werden kann.



Matthias Böttger, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Lengenfeld, zeigt sich erfreut über die Wiederbelebung der langjährigen Industriebrache: „Die Causa Edeka-Umzug ist sicher eines der Themen, die in Lengenfeld in der letzten Zeit am emotionalsten diskutiert wurde. Mit dem Tag der Eröffnung bin ich aber dankbar, dass es uns hier aus meiner Sicht ein klein wenig gelungen ist, diesen gordischen Knoten zu lösen. Zum einen konnten wir Edeka überzeugen, sich auf ein unternehmerisches Abenteuer – allerdings an einem sehr vorteilhaften Standort – einzulassen. Zum anderen hat Lengenfeld selbst gezeigt, dass es mehr kann als nur ‚gegen etwas zu sein‘.“